ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Hapa Dönek'in (79) uzun süredir baktığı ineği öldü. Tek geçim kaynağını kaybeden Dönek'in ağladığı anlar sanal medyada yer alırken; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, telefonla görüştüğü Dönek'e inek verileceğini söyledi.

Manavgat'a bağlı Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Hapa Dönek'in uzun süredir baktığı ineği öldü. Dönek'in, geçimini sağladığı ineğinin ölümü üzerine ağladığı anlar, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatıyla Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Ufuk Sarımehmetoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İlçe Hizmetleri Müdürü Ömer Aydın, kadını ziyaret etti.

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TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Hapa Dönek'i telefonla arayan Başkanvekili Büşra Özdemir, kendisine en kısa zamanda yeni bir inek sözü verdi. "Senin videonu izledim. İneğini, tek geçim kaynağını kaybetmişsin. Biz yanındayız, ne zaman neye ihtiyacın varsa yanındayız. İneğini de getireceğiz, odununu da getireceğiz. Neye ihtiyacın varsa seni ziyaret eden arkadaşlarımız notlarını alıyor. Tüm eksiklerini gidereceğiz. Ben de bir gün ziyaretine geleceğim" dedi. Başkan Vekili Özdemir'e teşekkür eden Hapa Dönek, "Sağ olun, Allah zeval vermesin. Hepiniz sağ olun. Allah daha çok versin" diye konuştu