Antalya'da Yeni Hal içerisinde çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bir kediyi hayatta tutmak için ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaptı ancak kedi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Antalya Toptancı Hal içerisinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toptancı hal içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda müdahale aracı ve polis ekibi sevk edildi.

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2 iş yeri alevlere teslim oldu

Alevler kısa sürede hemen bitişiğinde bulunan iş yerine de sıçrarken adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. Olayı haber alarak gelen çevredeki diğer iş yeri sahipleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 iş yeri kullanılamaz hale gelirken soğutma çalışması yapıldı.

Kediyi kurtarıp kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar

Bu arada, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında alevlerin tehdit ettiği ve içerisi dumanlarla kaplanan bir iş yerinde 2 adet kedi olduğunun söylenmesi üzerine ekipler iş yeri içerisinde kedilere ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ve Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ekipleri tarafından içeride yapılan aramada kedilerden biri bulunarak dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenen kediye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Yaklaşık 15 dakika boyunca maske ile oksijen verilen ve kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı. Kedinin sahibi ekiplerin hayatta tutma çalışmasını endişeli gözlerle izlerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ekiplerin iş yeri içerisinde yaptığı aramada ikinci kediye rastlanamadı.

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Kasaların içinde bulup sahiplenmişler

Kedileri malzeme götürdükleri bir otelde kasaların içerisinde bularak sahiplendiklerini söyleyen Barış Kırmızı, "Otelde kasaların içerisinde bulduk, daha küçüklerdi, el kadarlardı. 3 tanelerdi bir tanesi kaçtı, ikisine biz bakıyorduk. Dedem çok sevdi biz de bakmayı sürdürdük. Her gün sabah işe gelince bizi kapıda karşılardı. Yangını duyunca geldik. İlk aklımıza kediler geldi. İş yeri falan önemli değildi" dedi.

Hayatta tutma çabaları sonuç vermedi

İtfaiye ekipleri ile birlikte kediyi iş yeri içerisinden çıkartarak kalp masajı ve suni teneffüs yapan Kırmızı Kasklılar Arama ve Kurtarma Derneği üyesi Heval Kal da "Yangın sırasında ekiplerin müdahalesi devam ederken, yan depoda kedilerin bulunduğu söylendi. Kedinin bulunduğu depo alev almamıştı. Deponun dış saçını keserek içeriye girdik. Kediyi baygın halde bulduk. İlk müdahaleyi yaptık belli bir süre, ama kalbi çoktan durmuştu. Ekip üyelerimiz ile birlikte kalp masajı yaptık ama canlandıramadık maalesef" ifadelerini kullandı.