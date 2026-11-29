Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Kuzey Antalya İçme Suyu Tesisi İnşaatı Projesi tamamlandı. Yaklaşık 720 milyon TL yatırımla devreye alınan Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi sayesinde, yıllardır su temininde güçlük yaşanan Varsak ve Cezaevi depolarına yeniden içme suyu ulaştırılmaya başlandı. Yeni tesis, Antalya'nın içme suyu arz güvenliğini güçlendirirken mevcut üretim tesislerinin üzerindeki yükü de azaltacak.

Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü, Antalya'nın artan içme suyu ihtiyacına kalıcı çözümler sunmak amacıyla tamamladığı Kuzey Antalya İçme Suyu Tesisi Projesi ile bölgenin su temin kapasitesini artırdı. Enerji verimliliğini esas alan güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyı hizmete kazandıran proje, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına ve vatandaşlara kesintisiz su hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak.

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15 sondaj kuyusuyla güçlü su üretimi

Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi, 10'u asil, 5'i yedek olmak üzere toplam 15 sondaj kuyusuyla hizmet veriyor. Tesis kapsamında yaklaşık 28 kilometre uzunluğunda, bin 400 ve bin 200 milimetre çaplarında içme suyu isale hatlarının yapımı tamamlandı. Böylece üretilen suyun şehir merkezine iletimi sağlandı. Yeni tesisle birlikte Termessos ve Duraliler İçme Suyu Üretim Tesislerinin üzerindeki üretim yükü azaltılırken Antalya'nın içme suyu sistemine ilave ve güçlü bir kaynak kazandırıldı. Yüksek kotta konumlandırılan tesiste üretilen suyun şehir merkezine cazibeli olarak iletilmesi sayesinde ayrıca enerji tüketimine ihtiyaç duyulmuyor.

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Scada sistemiyle 7 gün 24 saat kesintisiz takip

Tesisin işletme güvenliği ve sürdürülebilirliği için de gerekli altyapı oluşturuldu. Tesiste bulunan 2 adet bin 400 kVA ve 1 adet bin 900 kVA jeneratör, muhtemel enerji kesintilerinde içme suyu üretimi ve iletiminin devam etmesini sağlıyor. SCADA sistemi üzerinden 7 gün 24 saat takip edilen tesiste, 10 bin metreküp kapasiteli deponun su seviyesi ve sondaj kuyularına ilişkin veriler anlık olarak izleniyor.

Gülebay tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, tamamlanan Kuzey Antalya İçme suyu Tesisi Projesi kapsamında Kovanlık İçme Suyu Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Teknik ekipten çalışmaların son durumu ve tesisin işletme süreci hakkında bilgi alan Gülebay, yatırımın yalnızca yeni bir su kaynağı oluşturmakla sınırlı olmadığını; güçlü teknik altyapısı ve enerji verimliliğini esas alan işletme sistemi ile Antalya'nın içme suyu arz güvenliğine uzun vadeli katkı sağlayacağını kaydetti.