Antalya Hali'nde iş yeri yangını
Antalya'da toptancı hal kompleksinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Antalya'da toptancı hal kompleksinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Çıkış sebebi belli olmayan yangın ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İş yerinde bulunan plastik kasaların tutuşması sebebiyle halen devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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