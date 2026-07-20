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        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 08:31 Güncelleme:
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

        Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 45 arazöz, 21 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı da tekrar söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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