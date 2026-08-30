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        Antalya'da otelde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan Almanya vatandaşı 4 yaşındaki Eliya Shenin, otel içinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Antalya'da otelde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan Almanya vatandaşı 4 yaşındaki Eliya Shenin, otel içinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        İlçede ailesiyle 24 Ağustos'ta tatil yapan küçük kız otelde oyun oynarken, dengesini kaybederek asansörün yanındaki boşluktan düştü.

        İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğu 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

        Aile, otel yönetiminden şikayetçi olurken, olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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