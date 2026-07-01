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        Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Antalya'da tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve srücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.


        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

        Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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