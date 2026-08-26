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        Antalya'da otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:03 Güncelleme:
        Antalya'da otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Manavgat'tan Seydişehir yönüne giden M.A. idaresindeki 66 AEL 70 plakalı otomobil, Konya-Antalya kara yolunun Akseki-Seydişehir kesiminde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan İlknur A'nın hayatını kaybettiği, K.A. ve M.A'nın yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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