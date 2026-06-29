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        Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kökez Mahallesi Belpınar Caddesi'nde seyreden Kemal İlkay B. idaresindeki 33 BEL 178 plakalı otomobil ile Durmuş A. yönetimindeki 07 CFJ 314 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile eşi Fatma, çocukları Hanife Ebrar ve Belinay A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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