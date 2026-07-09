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        Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Antalya'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı'nda ilerleyen Osman Kutay Cevheroğlu'nun (31) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile kırmızı ışıkta bekleyen plakası öğrenilemeyen otomobil 24 Haziran'da çarpıştı.

        Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Cevheroğlu, burada tedavi altına alındı.

        Yaklaşık 15 gündür yaşam mücadelesi veren Cevheroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Cevheroğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Öte yandan Cevheroğlu'nun, ameliyat olan babasına yastık götürmek için hastaneye gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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