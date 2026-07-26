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        Antalya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 01:34 Güncelleme:
        Antalya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi'nde bir restoranda S.M.T. ile N.Ö, A.S.D. ve S.M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle S.M.T'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği N.Ö, A.S.D. ve S.M.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Olayın şüphelisi S.M.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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