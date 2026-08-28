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        Antalya'da sahte içki üretiminde kullanılan 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi

        Antalya'da, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Antalya'da sahte içki üretiminde kullanılan 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi

        Antalya'da, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

        İş yerinde yapılan aramada, 20 bin 700 litre etil alkol, 1714 boş plastik kap, dolum makinesi, 2 filtreleme cihazı ve 55 bin etiket ele geçirildi.

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        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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