Antalya'da sahte içki üretiminde kullanılan 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi
Antalya'da, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi.
Antalya'da, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 20 bin 700 litre etil alkol ele geçirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, kolonya imalatı adı altında sahte içki üretmek amacıyla etil alkolün saflaştırıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 20 bin 700 litre etil alkol, 1714 boş plastik kap, dolum makinesi, 2 filtreleme cihazı ve 55 bin etiket ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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