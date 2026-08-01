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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da etkisini sürdüren sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı 37 derece, deniz suyu sıcaklığı 28 derece, nem oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

        Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

        Bazı tatilciler çeşitli su sporları yaparken, bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi. Sahilde kayalıklardan denize atlayanlar da oldu.

        Varyant seyir noktasına gelenler, Akdeniz manzarasını ve sahildeki hareketliliği izledi.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenler ile sahil şeridindeki parklarda palmiye ağaçlarının gölgesine sığınanlar da bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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