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        Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi'nde, B.B.Ü. idaresindeki 68 AEP 536 plakalı otomobil refüje çıktı.

        Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Y.Ü. yönetimindeki 31 K 7998 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü B.B.Ü. ile hafif ticari araç sürücüsü Y.Ü. ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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