Antalya'da St. Nicholas Yarı Maratonu, 5-6 Aralık'ta koşulacak

Antalya'nın Demre ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın içerisinden geçen parkurlarıyla dikkati çeken St. Nicholas Yarı Maratonu, 5-6 Aralık'ta düzenlenecek.

Demre Belediyesinin ana sponsorluğunu yaptığı organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Demre Kaymakamlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek.

Aziz Nikolaos'un ölüm yıl dönümünde koşulacak maraton, barış, sevgi ve paylaşma değerlerini öne çıkaran festival ile entegre bir şekilde Demre'nin tarihi değerlerini uluslararası katılımcılara tanıtmayı hedefliyor.

Sporculara 21K Santa, 12K Myra ve 5K Demre olmak üzere üç farklı mesafe seçeneği sunulacak.

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21K Santa parkuru saat 08.30'da Aziz Nikolaos Anıt Müzesi önünden başlayacak. Sporcular şehir merkezi, Myra Antik Kenti, Andriake Antik Kenti, Çayağzı Limanı, Sülüklü Plajı ve Demre Sahili güzergahında mücadele edecek.

12 Myra parkusu saat 08.45'te aynı noktadan start alacak ve sporcuları antik kentler ile sahil şeridinden geçirerek finale ulaştıracak.

5K Demre parkuru yarışı ise Demre Sahili'nde saat 12.00'de başlayıp kısa mesafeli koşuculara hitap edecek.

St. Nicholas Yarı Maratonu için sporcular 23 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek.