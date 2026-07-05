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        Antalya'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Antalya'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

        Yurtpınar Mahallesi'ndeki 71 yaşındaki Durkadın Kalkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen jandarma ekipleri mahalle çevresinde arama çalışması başlattı.

        Bu sırada Kalkan'ın cesedi, evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu.

        İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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