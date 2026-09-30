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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen ev ve arazide arama yaptı.

        Ekiplerin yaptığı aramada, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Operasyonda bir zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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