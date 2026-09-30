Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 30.09.2026 - 19:10 Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen ev ve arazide arama yaptı.
Ekiplerin yaptığı aramada, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda bir zanlı yakalandı.
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