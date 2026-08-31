Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kepez ilçesindeki otele operasyon düzenledi.
Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otel odasında arama yaptı.
Aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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