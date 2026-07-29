Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Antalya'da yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Antalya'da, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nce, yaz Kur'an kursularına katılan çocuklara, bağımlılıklarla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Antalya'da yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Antalya'da, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nce, yaz Kur'an kursularına katılan çocuklara, bağımlılıklarla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Yeşilay Antalya Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kepez İlçe Müftülüğü işbirliğinde Mustafa Koç Camii'nde düzenlenen programda, çocuklara sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına ilişkin sunum yapıldı.

        Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, yaz kurslarının çocuklara ulaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Çocukların yaz döneminde Kur'an kurslarında dini ve manevi eğitim aldığını belirten Özcan, bu süreçte bağımlılıkla mücadele konusunda da farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Gençler arasında teknoloji bağımlılığının giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Özcan, eğitimlerde özellikle bu konuya ağırlık verdiklerini kaydetti.

        Eğitim sonrası soru-cevap bölümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özcan, çocukların yaşlarına rağmen bağımlılık konusunda bilinçli olduklarını dile getirdi.

        Program sırasında öğrencilerin paylaşımlarının kendilerini derinden etkilediğini belirten Özcan, "Bizim bir mottomuz vardır 'Hiçbir sandalye boş kalmasın' diye. Yani çocuklarımızın babaları yahut da velilerin evlatları bu bağımlılıklar yüzünden acı kayıplar yaşıyor. Bu eğitimlerle bir kişiye bile ulaşabilirsek, bu acıların önüne geçmiş olacağız. Tüm temennimiz ve tüm çabamız da bu yönde." diye konuştu.

        Mustafa Koç Camii İmam Hatibi Mehmet Erdem de programın çocuklar açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

        Camide yaz Kur'an Kursu'na yaklaşık 250 öğrencinin katıldığını aktaran Erdem, çocuklara farklı konularda eğitimler verdiklerini, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin de bu çalışmalar arasında önemli yer tuttuğunu ifade etti.

        Eğitimde kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların birey ile toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, çocukların merak ettikleri sorular da uzmanlar tarafından yanıtlandı. Programda çocuklar da bağımlılıklarla ilgili düşünce ve deneyimlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor (2)
        Antalya'daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor (2)
        ATB Başkanı Çandır: "Antalya ihracatta olumlu performans sergiliyor"
        ATB Başkanı Çandır: "Antalya ihracatta olumlu performans sergiliyor"
        Gazipaşa'da sera yangını Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi
        Gazipaşa'da sera yangını Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi
        Gazipaşa'da inşaat malzemeleri deposundaki yangın kontrol altına alındı
        Gazipaşa'da inşaat malzemeleri deposundaki yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangında hasar oluştu
        Antalya'da iki ayrı sera alanı ve bahçede çıkan yangında hasar oluştu