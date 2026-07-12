Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu
Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.
Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.
Konyaaltı Sahili'nde bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü, yamaç paraşütü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.
Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.
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