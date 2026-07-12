Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

        Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.

        Konyaaltı Sahili'nde bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü, yamaç paraşütü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

        Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        "İlk amacımız Şampiyonlar Ligi"
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!

        Benzer Haberler

        İhtiyaç gidermek için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düştü Kolu kırılan...
        İhtiyaç gidermek için girdiği inşaatta 4 metrelik kuyuya düştü Kolu kırılan...
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu
        Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı o...
        Düden Şelalesi sıcak Antalya günlerinde ziyaretçilerine serin mola mekanı o...
        'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını boğmaya kalkıştı
        'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını boğmaya kalkıştı
        Kemer Belediyesi'nde "Can dostları" için konser
        Kemer Belediyesi'nde "Can dostları" için konser
        Kalp krizi belirtilerini ciddiye alın Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Nuri Cö...
        Kalp krizi belirtilerini ciddiye alın Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Nuri Cö...