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        Antalya'daki asayiş denetimlerinde yakalanan 275 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 275 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Antalya'daki asayiş denetimlerinde yakalanan 275 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 275 şüpheli tutuklandı.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında 190 bin 389 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, aralarında çeşitli suçlardan aranan 526 kişinin de bulunduğu 1921 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 275'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        Denetimlerde 45 bin 581 otomobil ve motosikleti inceleyen ekipler, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 19 aracı ele geçirdi.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasıyla 7 olayda 23 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında da 265 kişiye idari para cezası uyguladı.

        Kontrollerde ayrıca 465 geçici konaklama tesisi ile 79 araç kiralama firmasını denetleyen polis, mevzuata aykırı hareket eden 4 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

        Uygulamalarda 37 ateşli silah, 1295 fişek ve tüfek kartuşu ile 28 kesici alet de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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