Kepez Belediyesince okullarda göz taraması gerçekleştirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 200 okulda 35 bin 694 öğrenciye ücretsiz göz muayenesi hizmeti verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların göz sağlığını korumak amacıyla okullarda öğrencilere yönelik taramalar gerçekleştiriliyor.



İlçedeki okullarda yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 200 okulda 35 bin 694 öğrencinin göz muayenesi yapıldı.



Ayrıca, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 161 çocuğa da göz muayenesi hizmeti sunuldu.



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukların sağlığının ve mutluluğunun önemli olduğunu belirtti.



Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için çalıştıklarını aktaran Kocagöz, çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

