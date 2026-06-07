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        Antalya'daki Eğrigöl Yaylası kış ve yazı birlikte yansıtıyor

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan ve "Antalya'nın Alpleri" olarak anılan Eğrigöl Yaylası, aynı anda hem kışın izlerini hem de yaz mevsiminin renklerini bir arada sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Antalya'daki Eğrigöl Yaylası kış ve yazı birlikte yansıtıyor

        Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan ve "Antalya'nın Alpleri" olarak anılan Eğrigöl Yaylası, aynı anda hem kışın izlerini hem de yaz mevsiminin renklerini bir arada sergiliyor.

        Antalya ile Konya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl Yaylası, berrak gölü, zirvelerdeki kar örtüsü ve zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaz aylarının gelişiyle yayla adeta doğal bir tabloya dönüşerek görsel bir şölen sunuyor.

        Kıvrılarak göle ulaşan menderesler arasında açan rengarenk çiçekler, yüksek kesimlerdeki kar örtüsüyle birleşerek eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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