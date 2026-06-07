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        Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapılarını "Attila" operası ile açacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan "Attila" operası, 33'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin de açılış eseri olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapılarını "Attila" operası ile açacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan "Attila" operası, 33'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin de açılış eseri olacak.

        Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan, dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri "Attila" operası, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

        Görkemli sahne tasarımı, güçlü müzikal yapısı, etkileyici koro sahneleri ve kalabalık solist kadrosuyla dikkati çeken, orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini Mahir Seyrek'in gerçekleştireceği yapım, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonunun son prömiyerinde, ikinci kez 9 Haziran'da Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.

        Rejisör Günsoy, AA muhabirine, "Attila"nın, Verdi'nin ilk dönem operalarından biri olduğunu söyledi.

        Eserin süresinin çok uzun olmadığını ama o kısa süre içinde çok güzel melodileri olan çok ateşli ve coşkulu bir opera olduğunu belirten Günsoy, "Türkiye'de çok sık sahnelenen bir Verdi operası değil. O bakımdan eser Antalya prömiyerini yapacak. İzmir Operası'nda sahnelediğimizde de İzmir prömiyerini yapmıştı. Hem Antalya'ya hem İzmir seyircisine ilk defa bu operayı tanıtmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Günsoy, eserin İzmir'de iki sezon kadar sahnelendiğini ve ilginin yüksek olduğunu dile getirdi.

        "Attila"yı, "Tosca" operası ile yer değiştirdiklerini anlatan Günsoy, "Biz Antalya'dan Tosca'yı aldık, Attila operasını da buraya yolladık. Umarım burada da en az İzmir'deki kadar ilgi gösterir sevgili seyircilerimiz." ifadesini kullandı.

        "Attila" operasının gelecek yıl temsile devam edeceğine işaret eden Günsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çünkü bu sezon 6 Haziran'da ilk temsilini yaptı, ikinci temsilini 9 Haziran'da yapacak. Ama Attila, eylülün 12'sinde Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılış eseri olacak. Ondan sonra da sezon içinde Antalya Devlet Opera ve Balesinde sahnelenecek. Attila'nın son günlerine odaklanmış bir eser."

        - Eserin konusu

        Giuseppe Verdi'nin 1846'da bestelediği "Attila", yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde, güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor.

        Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

        Sezonun son prömiyeri olan üç perdelik "Attila" operası, 9 Haziran saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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