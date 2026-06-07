Antalya Akvaryum düzenlenen etkinlikle "yaza merhaba" dedi

Antalya Akvaryum'da "yaza merhaba" etkinliği düzenlendi.



Akvaryumun teras alanında gerçekleştirilen etkinliğe, çalışanlar, turizm acentesi temsilcileri ve davetliler katıldı.



Genel Müdür Süleyman Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Akvaryum'un yıllardır bilinen, sevilen ve Antalya'ya değer katan bir işletme olduğunu belirterek, başta çalışanlar olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Etkinliğe katılanlar, açık büfe yemek ikramının yanı sıra DJ performansı ve Özgecan Güven konseriyle eğlendi.

