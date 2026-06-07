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        Antalya Akvaryum düzenlenen etkinlikle "yaza merhaba" dedi

        Antalya Akvaryum'da "yaza merhaba" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Antalya Akvaryum düzenlenen etkinlikle "yaza merhaba" dedi

        Antalya Akvaryum'da "yaza merhaba" etkinliği düzenlendi.

        Akvaryumun teras alanında gerçekleştirilen etkinliğe, çalışanlar, turizm acentesi temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Genel Müdür Süleyman Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Akvaryum'un yıllardır bilinen, sevilen ve Antalya'ya değer katan bir işletme olduğunu belirterek, başta çalışanlar olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Etkinliğe katılanlar, açık büfe yemek ikramının yanı sıra DJ performansı ve Özgecan Güven konseriyle eğlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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