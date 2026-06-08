Antalya'da "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Antalya'da, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.



Vali Şahin, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, mayıs ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.



Mayısta il genelinde 10 bin 595 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Şahin, olayların yüzde 99,75'inin aydınlatıldığını ifade etti.



Kent genelinde 5 bin 304 aranan kişinin yakalandığını, bunlardan 661'inin tutuklandığını aktaran Şahin, operasyon ve denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat, çalıntı araç, nakit para ve ziynet eşyasının ele geçirildiğini kaydetti.



Şahin, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmalarda bir daire, bir ticari araç, bir otomobil ve 500 bin lira nakit paraya el konulduğunu belirterek, il genelinde gerçekleştirilen 3 bin 303 uygulamada 1 milyon 15 bin 564 kişinin ve 1 milyon 355 bin 541 aracın sorgulandığını bildirdi.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 75 operasyon düzenlendiğini dile getiren Şahin, bu operasyonlarda 127 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 21 kişinin tutuklandığını söyledi. Şahin, organize suçlarla mücadele kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bu kişinin de tutuklandığını belirtti.



Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, 13 organizatör hakkında işlem yapıldığını, yakalanan 31 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.



Şahin, mobil göç noktalarında 3 bin 866, merkez ve dış ilçe birimlerince ise 7 bin 649 yabancı uyruklu kişinin yasal kalış durumlarının sorgulandığını belirtti.



Yapılan kontroller sonucunda 42 Suriye uyruklu kişiye kayıtlı oldukları illere dönmeleri için tebligat yapıldığını ifade eden Şahin, 33 Suriye uyruklu kişinin gönüllü geri dönüş kapsamında ülkelerine gönderildiğini, kayıtsız 16 Suriye uyruklu kişinin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini ve farklı uyruklardan 65 kişinin ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.



Şahin, Antalya'da oturma ve çalışma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısının ise 143 bin 362 olduğunu bildirdi.



Şahin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında 1111 narkotik operasyonu düzenlendiğini belirterek, 115 kişinin tutuklandığını söyledi.



Operasyonlarda 19 kilogram esrar, 11 kilo 130 gram eroin, 5 kilo 529 gram metamfetamin, 5 kilo 306 gram kokain, 2 kilo 838 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 250 gram skunk, 242 bin 155 sentetik ecza, 199 bin 731 kullanımlık bonzai A4 ile çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini aktaran Şahin, NARVAS Projesi kapsamında da 314 ihbara istinaden 950 uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.



Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 5 operasyonda 178 şüphelinin yakalandığını anlatan Şahin, bunlardan 69'unun tutuklandığını kaydetti.



Trafik denetimlerinde 551 bin 204 sürücünün kontrol edildiğini ifade eden Şahin, 86 bin 871 sürücüye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 714 aracın trafikten men edildiğini söyledi.



İl genelinde geçen ay 2 bin 232 trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Şahin, kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1720 kişinin yaralandığını bildirdi.



Kentte tescilli motorlu araç sayısının 1 milyon 710 bin 54'e ulaştığını belirten Şahin, bunun yüzde 32'sini motosikletlerin oluşturduğunu kaydetti.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin mayıs ayında 2 bin 542 saat seyir görevi icra ettiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda 1289 deniz aracı, işletme ve şahsın kontrol edildiğini, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen 163 deniz aracı, işletme ve şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi.



Şahin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 5 bin 696 kişinin sorgulandığını, 6 kişinin ilgili birimlere teslim edildiğini, ayrıca 8 arama kurtarma görevinde 53 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.



Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde açık alkollü satış belgesi olmadan satış yaptığı tespit edilen bir teknedeki 83 şişe alkollü içkiye el konulduğunu aktaran Şahin, canlı deniz kaynaklarının korunması kapsamında 731 bin 781 lira, deniz kirliliğinin önlenmesi kapsamında ise 380 bin 596 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.



- "Dumansız Plaj" uygulaması



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Dumansız Plaj" uygulamasına kamu kurumlarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Kamu kurumlarının işlettiği plajlarda uygulamaya yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Şahin, "İlk etapta TURAŞ üç plajda hazırlıklarını yapıyor. Birkaç gün içerisinde devreye girecek. Kaputaş'ta uygulama zaten başladı. İlçe belediyelerimiz de hazırlık yapıyor. Alanya başta olmak üzere diğer ilçelerimizde de hızla bu uygulamamız yaygınlaşacak gibi görünüyor. Ama henüz özel işletmelerden bir dönüş almadık. İnşallah bu kampanyaya onlar da katkıda bulunurlar. Eğer bulunmazlarsa Sağlık Bakanlığının mevzuatı geliyor zaten. O geldiği zaman zaten bu bir mecburiyet olacak." dedi.



Kemer'deki bazı halk plajlarının işletmeler tarafından işgal edildiğine yönelik şikayetlerin sorulması üzerine Şahin, kendilerine de benzer şikayetlerin ulaştığını belirterek, yapılan kiralamaların incelendiğini söyledi.



Tahsis edilen alanların dışına çıkılması halinde gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayan Şahin, benzer iddiaların Konyaaltı sahilinde de gündeme geldiğini ve ilgili birimlerin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

