Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 1975 şüpheliden 242'si tutuklandı

        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 1975 şüpheliden 242'si tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 242 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Antalya'daki haftalık asayiş denetimlerinde yakalanan 1975 şüpheliden 242'si tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulama ve denetimlerinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 242 şüpheli tutuklandı.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde son bir haftada "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma", "cinsel suçlar" ve "hırsızlık" başta olmak üzere asayiş olaylarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında 205 bin 552 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, aralarında çeşitli suçlardan aranan 658 kişinin de bulunduğu 1975 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 242'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        Denetimlerde 49 bin 394 otomobil ve motosikleti inceleyen ekipler, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu belirlenen 34 aracı ele geçirdi.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" iddiasına yönelik 3 olayda 12 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında da 78 kişiye idari para cezası uyguladı.

        Kontrollerde ayrıca 681 geçici konaklama tesisi ile 149 araç kiralama firmasını denetleyen polis, mevzuata aykırı hareket eden 5 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

        Uygulamalarda 28 ateşli silah, 109 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        CW Enerji Plus Bayi ağına İstanbul'u da ekledi
        CW Enerji Plus Bayi ağına İstanbul'u da ekledi
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar yeni yönetimle ilk hedeflerinin yapay zeka...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar yeni yönetimle ilk hedeflerinin yapay zeka...
        Manavgat Devlet Hastanesi, Sağlık Tesisi Değerlendirme denetiminde tam puan...
        Manavgat Devlet Hastanesi, Sağlık Tesisi Değerlendirme denetiminde tam puan...
        Beton pompası kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı Sürücü araç camı kırılar...
        Beton pompası kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı Sürücü araç camı kırılar...
        ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma Kaçak uygulamalara geçit ve...
        ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma Kaçak uygulamalara geçit ve...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar: ''Göreve geldiğimiz günden bugünlere kada...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar: ''Göreve geldiğimiz günden bugünlere kada...