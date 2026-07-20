Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar yeni yönetimle ilk hedeflerinin yapay zeka zirvesi olduğunu bildirdi

        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar yeni yönetimle ilk hedeflerinin yapay zeka zirvesi olduğunu bildirdi

        Türkiye genelinde 15 bin üyesi, 1,5 milyon kişilik istihdam gücü ve yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısı olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yeni yönetim kurulunu tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar yeni yönetimle ilk hedeflerinin yapay zeka zirvesi olduğunu bildirdi

        Türkiye genelinde 15 bin üyesi, 1,5 milyon kişilik istihdam gücü ve yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısı olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yeni yönetim kurulunu tanıttı.

        Kacar, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, ASKON'un Anadolu'nun üretim gücünü, girişimci ruhunu ve milli sermayeyi temsil eden güçlü kuruluşlardan biri olduğunu söyledi.

        Ticareti yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak görmediklerini belirten Kacar, güven, ahlak, üretim, istihdam ve kalkınmayı ticaretin temel unsurları olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

        Derneğin genel merkez bazında 15 bin üyesi, 1,5 milyon kişilik istihdam gücü ve yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısıyla ülke ekonomisine değer ürettiğini dile getiren Kacar, Antalya şubesi olarak da yerel kalkınmaya odaklandıklarını anlattı.

        Göreve geldikleri günden bu yana kentteki üyeler arasında 650 milyon liranın üzerinde ticaret hacmi oluştuğunu aktaran Kacar, bu rakamın iç dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

        Yeni dönemde kent için stratejik öneme sahip projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Kacar, şunları ifade etti:

        "İlk büyük hedefimiz, Antalya'da düzenlemeyi planladığımız yapay zeka zirvesi olacaktır. Teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada iş insanlarımızı geleceğe hazırlamak, yapay zekanın üretimden ihracata kadar oluşturacağı fırsatları birlikte değerlendirmek istiyoruz. Güçlü yeni yönetimimizle bu vizyon doğrultusunda projeler üretmeyi sürdüreceğiz."

        Toplantıya, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Manavgat Devlet Hastanesi, Sağlık Tesisi Değerlendirme denetiminde tam puan...
        Manavgat Devlet Hastanesi, Sağlık Tesisi Değerlendirme denetiminde tam puan...
        Beton pompası kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı Sürücü araç camı kırılar...
        Beton pompası kamyonu bariyerlere çarpıp yan yattı Sürücü araç camı kırılar...
        ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma Kaçak uygulamalara geçit ve...
        ASAT'tan Kırkgöz su kaynaklarına kararlı koruma Kaçak uygulamalara geçit ve...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar: ''Göreve geldiğimiz günden bugünlere kada...
        ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar: ''Göreve geldiğimiz günden bugünlere kada...
        Antalya'da "2. Geleneksel Varsak Yaylası Vişne Şenliği" düzenlendi
        Antalya'da "2. Geleneksel Varsak Yaylası Vişne Şenliği" düzenlendi
        Büyükşehir'den Elmalı'da aşırı yağıştan etkilenen üreticilere destek
        Büyükşehir'den Elmalı'da aşırı yağıştan etkilenen üreticilere destek