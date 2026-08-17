Antalya'daki Kumköy Sahili'nde caretta carettalar için önlemler artırıldı

Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili'nde kaplumbağalar için koruma çalışmaları artırıldı.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yuvalama sezonu boyunca sahilde doğal yaşamın güvenliğini sağlamak amacıyla zabıta ekipleri koordineli şekilde denetim gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara caretta carettaların yuvalama alanlarının korunması konusunda bilgilendirme yapılırken kumsala araçla girilmemesi, yuvalama bölgelerinde olta atılmaması ve canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkileyebilecek davranışlardan kaçınılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, sahilde yürütülen çalışmaların denetim faaliyetinden öte doğal yaşamın korunmasına yönelik bütüncül anlayışın parçası olduğunu belirtti.

Kumköy'ün, caretta carettaların yaşam döngüsünün önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu nedenle sahilimizi kullanırken doğanın ihtiyaçlarını da gözetmek zorundayız. Ekiplerimiz, sahada gerekli denetimleri gerçekleştiriyor ancak doğal yaşamın korunmasında vatandaşlarımızın duyarlılığı da en az denetimler kadar önemli. Kumköy’ü korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur."

REKLAM

Sahildeki çardakların kaldırılmasıyla kumsalın daha düzenli ve doğal görünüme kavuştuğunu vurgulayan Yıldırım, gelecek sezona yönelik Kumköy'de halk plajı projesi üzerinde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Projenin, sahilin doğal yapısı ve caretta carettaların yuvalama alanları gözetilerek hazırlanmasının planlandığını anlatan Yıldırım, "Kumköy sahilini vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği, aynı zamanda caretta carettaların güvenle yuvalayabileceği bir alan haline getirmek istiyoruz. Yapacağımız her çalışmada doğal yapıyı ve çevre hassasiyetini ön planda tutacağız." ifadelerini kullandı.