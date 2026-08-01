Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

