Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 29.08.2026 - 09:03 Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
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