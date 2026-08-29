Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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