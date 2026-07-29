Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Kumluca'da orman yangını
        Kumluca'da orman yangını
        Antalya'da yeni kurulan şirket sayısı yüzde 6,5 arttı
        Antalya'da yeni kurulan şirket sayısı yüzde 6,5 arttı
        Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
        Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
        Antalya'da yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi ver...
        Antalya'da yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi ver...
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'da sıcak hava bunalttı
        Antalya'daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor (2)
        Antalya'daki orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor (2)