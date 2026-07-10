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        Antalya'nın pehlivanları törenle karşılandı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kuşanan başpehlivan Erkan Taş ve üçüncülük elde eden Mustafa Taş için Antalya'da kortej ve tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Antalya'nın pehlivanları törenle karşılandı

        665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kuşanan başpehlivan Erkan Taş ve üçüncülük elde eden Mustafa Taş için Antalya'da kortej ve tören düzenlendi.

        Döşemealtı'nda başlayan, cazgır ve davul zurna ekibinin bulunduğu kortej, belediyenin önünde sona erdi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 14 ayrı branşta sporu ve sporcuyu desteklediklerini, yağlı güreşte de 16 Başpehlivan ve 500'ü aşkın güreşçiyle ata sporuna katkı sunduklarını söyledi.

        Bu emeklerin karşılığını aldıklarını belirten Özdemir, "101 güreşçi, 11 Başpehlivanımızla indik Sarayiçi Er Meydanı'na. Bizim tüm başpehlivanlarımız altın kemerin favori adayıdır. Hepsi o kemere aynı yakınlıktadır ama bir kişi kuşanacaktı o altın kemeri ve o da Erkan Taş'a nasip oldu. Hiç kolay bir yıl geçirmedik ama yaşadığımız her zorluk bizim mücadelemizi daha da büyüttü.
        Birbirimize kenetlenerek ve altın kemeri Antalya'ya getirme sözünü vererek indik o dualı çayıra." dedi.

        Er meydanında büyük emek ve mücadele olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Buradan Muhittin başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır ata sporumuza çok büyük destekler verdi. 7 altın kemer getirdi bu şehre. Bu yıl belediyede görevi devraldığımız gibi asırlardır süren geleneğimize sahip çıkma sorumluluğunu da devraldık. Çok şükür bayrağı yere düşürmedik. Biz pehlivanlar diyarıyız. Güreşin başkentiyiz. Lokomotifiyiz. Bir fabrika gibi asırlardır süren geleneğimize nice yiğitler yetiştiriyoruz."

        Altın kemeri kuşanan Erkan Taş da bu kemeri kazanmanın arkasında büyük emek olduğunu belirterek, "Başkanımız Büşra Özdemir'e, Muhittin başkanımıza kemer sözü vermiştik. Bu kemeri kazanıp Antalya'ya getirmek nasip oldu. Üzerimizde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bu kemeri Muhittin başkanımıza, bütün Antalya'ya armağan ediyorum." diye konuştu.

        Mustafa Taş ise bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, madalya ve kemeri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e armağan ettiklerini söyledi.

        Güreşçilere çiçek hediye eden Özdemir, sporcularla kupayı kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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