Antalyaspor, Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kırmızı-beyazlılar, 16 Ağustos Pazar günü Mardin deplasmanında yapacağı müsabaka için teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Akdeniz ekibinde, dünkü Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sahada çalıştı.

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