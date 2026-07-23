Antalyaspor yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir'i ziyaret etti

Antalyaspor AŞ Başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kulübün içinde bulunduğu süreç ve yeni sezon hazırlıkları konuşuldu.



Özdemir, takımın zorlu bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını belirtti.



Antalyaspor için kentte herkesin birleştiğini anlatan Özdemir, takımın yeniden Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını ifade etti.



Takıma desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:



"Kanunun izin verdiği sınırlar çerçevesinde Antalyaspor'umuza 32 milyon liralık nakdi destek sağladık. Son olarak Büyükşehir Belediye Meclisimiz de 20 milyon liralık daha destek sağlayarak bu yıl kulübümüze toplam 52 milyon liralık nakdi destek vermiş olduk. Bu destek, Antalyaspor'un bu şehrin ortak değeri olduğuna inancımızın da göstergesidir."



Antalyaspor Kulübü Başkanı Ergün de kulübü yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, desteklerinden dolayı Başkan Vekili Özdemir'e teşekkürlerini iletti.



Ziyarette Ergün, Özdemir'e Antalyaspor atkısı ve adına hazırlanan 07 numaralı forma hediye etti.

