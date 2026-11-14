Bakan Kurum: Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakerelerde ülkelerin görüşlerinin birbirine yaklaştığını belirterek, "Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Dünya ülkelerine mevcut iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunan Bakan Kurum, dünya vatandaşlarına da seslenerek, "Gelin hep birlikte bu güçlü sesi yükseltelim. Gelin hep birlikte hükümetlere, devletlere bu çağrıda bulunalım" diye konuştu.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında Bakan Murat Kurum, Mavi Bölge'deki Mevlana Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Kurum'a COP31 İcra Direktörü ve Baş İklim Müzakerecisi Fatma Varank, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Üst Düzey İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Özel Temsilcisi Mehmet Emin Birpınar ve COP31 Baş İklim Diplomasisi Yetkilisi Halil Hasar eşlik etti. COP31'in ilk haftasını değerlendiren Kurum, müzakerelerde gelinen aşamayı, iklim finansmanını, ülkeler arasındaki iş birliklerini ve ikinci haftaya ilişkin hedefleri açıkladı.

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97 BİN KATILIMCI

COP31'de 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin temsil edildiğini belirten Bakan Kurum, Liderler Zirvesi öncesinde 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluşu temsilen lider düzeyinde 102 katılım gerçekleştiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in ilk kayıtlarına göre 97 bini aşkın katılımcının konferansta yer aldığını ifade eden Kurum, 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye'nin uluslararası alandaki kapasitesini ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Kurum, "Biz bu yolculuğa üç kelime ile çıktık. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Diplomasi, farklı hızlar arasında güven inşa edebilme sanatıdır. Antalya'da bu güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürebilmek için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İLK GÜNDEM KABUL EDİLDİ

COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın başkanlığında yürütülen görüşmelerde, ilk gündem maddelerinin bütün tarafların uzlaşısıyla kabul edildiğini açıklayan Kurum, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti. Emisyon azaltım programının devamına geniş destek bulunduğunu, iklim afetlerine uyum, finansman ve adil geçiş başlıklarında ülkelerin görüşlerinin birbirine yaklaştığını anlatan Kurum, "Elbette çözüm bekleyen farklılıklar ve ikinci haftaya taşınan önemli konular bulunuyor. Türkiye ve Avustralya ekipleri olarak üç tur istişare gerçekleştirdik. Tarafların görüşlerini içeren ilk değerlendirme belgemizi yayımladık. Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyindeki görüşmelerle Antalya'dan güçlü bir siyasi sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız açık ve başaracağız. Verilen sözleri insanların hayatına dokunan kararlara dönüştüreceğiz" dedi.

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DÜNYAYA ÇAĞRI

İlk 5 günde liderlerin buluştuğunu, müzakerelerin ilerlediğini ve yeni iş birliklerinin kapısının açıldığını söyleyen Bakan Kurum, ikinci haftada gençlik, eğitim, bilim, yapay zeka, yeşil sanayi, denizler ve biyolojik çeşitlilik konularının ele alınacağını belirtti. Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin yoğunlaşacağını ifade eden Kurum, "Antalya'dan dünyaya çağrımız açık. Gelin güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanla ihtiyaçları, yatırım bekleyen, çözüm bekleyen meselelerle finansmanı buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

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Bakan Kurum, Antalya'nın yalnızca büyük bir zirveye ev sahipliği yapan şehir olarak değil, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği ve ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihi bir buluşmayla hatırlanmasını istediklerini söyledi.

GAZZE'YE DESTEK

Bakan Kurum, açıklamalarının ardından gazetecilerin Gazze ve Filistin, Rusya ve Çin ile yürütülen diplomatik görüşmeler, uluslararası destekler, iklim finansmanı, vatandaşların iklim mücadelesine katılımı, gençlerin geleceği ve fosil yakıtlardan uzaklaşılması konularındaki sorularını yanıtladı.

Filistin Başbakanının Liderler Zirvesi'ndeki konuşması sırasında katılımcıların ayağa kalkmasını değerlendiren Kurum, "Aslında zirvede, toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı" ifadelerini kullandı.

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Salondaki duruşun Gazze'deki annelerin, babaların ve tüm insanlığın ortak sesi olduğunu belirten Kurum, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kurum, "Türkiye dün de Filistin'in yanındaydı, bugün de yanında. Bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Filistin'in haklarını bundan sonra da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

35'E 35 HEDEFİ

COP31 Eylem Gündemi kapsamında 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması, atıkların yüzde 50 azaltılması, yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15'e yükseltilmesi ve binalarda enerji yoğunluğunun düşürülmesi hedeflerini dile getiren Bakan Kurum, ülkelerin görüşlerini içeren ilk taslağın yayımlandığını söyledi. Elektrifikasyon hedefinin 30'un üzerinde devlet ve 100'e yakın özel sektör kuruluşundan destek aldığını açıklayan Kurum, İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ve yerel düzeyde uygulamaları hızlandırmayı amaçlayan SURF mekanizmalarına yönelik uluslararası desteğin de arttığını belirtti.

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ÇİN İLE 15 MİLYAR DOLAR

COP31 kapsamında Özbekistan, Çin, Rusya, Küba ve Mısır ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Bakan Kurum, Çin ile yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık projenin hayata geçirilmesine yönelik irade ortaya konulduğunu söyledi. Çin ile çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında, Rusya ile çevre ve iklim değişikliği konularında, Özbekistan ile çevre ve şehircilik alanında mutabakatlar imzalandığını belirten Kurum, Suriye'nin yeniden inşası ve yerel kalkınmasının desteklenmesi için de iş birliği yapıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesinde 455 bin konutun inşasına ilişkin tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

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FİNANSMANDA 5 BAŞLIK

İlk haftada iklim değişikliğine uyum, emisyon azaltımı, iklim finansmanı, adil geçiş ve ortak siyasi karar olmak üzere 5 temel alanda ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Murat Kurum, uyum finansmanının 2035 yılına kadar üç katına çıkarılmasına ilişkin takvimin görüşüldüğünü söyledi. Emisyon Azaltımı Çalışma Programı'nın 2026 sonrasında sürdürülmesine geniş destek bulunduğunu, adil geçiş mekanizmasının hayata geçirilmesi konusunda görüşlerin yakınlaştığını ifade eden Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı, dengeli ve uygulamaya yön veren ortak bir siyasi karar oluşturmak istediklerini vurguladı.

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1,3 TRİLYON DOLAR YETERSİZ

Küresel iklim finansmanında yıllık 1,3 trilyon dolarlık hedefin dahi yetersiz olduğuna ilişkin bilimsel değerlendirmelere dikkat çeken Bakan Kurum, mevcut hedeflere henüz ulaşılamadığını söyledi. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için daha fazla kaynak ve siyasi irade gerektiğini belirten Murat Kurum, "Biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz. Ama mevcut taahhütleri gerçekleştirin istiyoruz. Tüm dünya ülkelerine yaptığımız çağrı budur" dedi. Küba'nın topraklarının yüzde 19'unun sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu, önlem alınmaması halinde Tuvalu'nun yok olabileceğini anlatan Kurum, "Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değil" diye konuştu.

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VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İklim mücadelesinin yalnızca devletlerin değil, toplumun bütün kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirten COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eğitim, gençlerin katılımı ve farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı. Kurum, "Dünyanın her yerindeki insanlığa buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bu güçlü sesi yükseltelim. Gelin hep birlikte hükümetlere, devletlere bu çağrıda bulunalım" dedi.

Ülkelerin savunma harcamalarını artırdığına dikkati çeken Kurum, "Yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra savunma harcamasını artırmanın da bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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GENÇLER KARAR SÜRECİNDE

COP31'in tematik gününde gençlerin iklim mücadelesindeki rolüne değinen Bakan Kurum, gençlerin yalnızca etkinliklere katılmadığını, karar alma süreçlerinde de yer aldığını söyledi. İlk kez iklim elçileri programını başlattıklarını belirten Kurum, gönüllülerin gençlerden oluştuğunu, onların beklenti ve taleplerinin karar süreçlerinde dikkate alınacağını ifade ederek, "Bu dünyadaki her çocuğun hakkı. Nijerya'daki de Gazze'deki de Sudan'daki de Nepal'deki de bu hakkı sonuna kadar hak ediyor. O yüzden bize düşen sorumluluk onlar için daha güzel bir gelecek hazırlayabilme sorumluluğudur" dedi.

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FOSİL YAKITLARDAN UZAKLAŞMA

Fosil yakıtlardan hakkaniyetli ve adil biçimde uzaklaşılmasına ilişkin daha önce alınan kararların uygulanması konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Kurum, elektrifikasyonun bu dönüşümün temel araçlarından biri olduğunu söyledi. Elektrifikasyonun ilerletilmesiyle fosil yakıt kullanımının azaltılacağını ve temiz enerji dönüşümünün hızlandırılacağını ifade eden Kurum, "İyi niyet temennisinde bulunabiliriz. Güzel sözler söyleyebiliriz. Güzel vaatler de verebiliriz. Ama bir şey yapmadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok. Lafzi sözlerden, boş vaatlerden daha ziyade gerçekleri görmemizin zamanı geldi" diye konuştu.