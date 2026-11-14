Bakan Tekin: Çocuklara devredeceğimiz dünyayı, bize emanet edilenden daha yoksul bırakmamalıyız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Krizin yükünü bugün en ağır biçimde, ona en az sebep olan toplumların çocukları yaşıyor maalesef. Adaletin dünya ölçeğinde tesisini savunurken, gereğini önce kendi ülkemizde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. İklim meselesinde bugün vereceğimiz her kararın asıl hükmünü, yarın bugünün çocuklarının vereceğini hatırlatmak isterim. Onlara devredeceğimiz dünyayı, bize emanet edildiği halden daha yoksul bırakmamak hepimizin boynunun borcu” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında UNESCO İş Birliğiyle Yüksek Düzeyli Bakanlar Açılış oturumuna katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, “Hakları güvence altına almak hukukun, o hakları gözetecek şuuru kazandırmak ise biz eğitimcilerin görevi. Biz de bu inançla, bilgiyi değerden, beceriyi şahsiyetten ayırmayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizi kurguladık ve modelle yaşanabilir çevreyi odağımıza aldık. Zira gayemiz, tabiatın ve gelecek kuşakların hakkını gözetmeyi kendi değerlerinin tabii bir sonucu olarak sahiplenen bir kuşak yetiştirmek. Böyle bir nesli yetiştirmenin yolunu, öğretim programlarımızdan okullarımızın gündelik hayatına uzanan bir bütünlük içinde değerlendirdik. Okul öncesinden ortaöğretime bütün kademelerde, zorunlu, seçmeli olmak üzere 19 dersimizin programına iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını yerleştirdik. Öğretim programlarının kazandırdığı bilginin davranışa dönüşebilmesi için ise evlatlarımızın sürdürülebilir yaşamı okullarında bizzat tecrübe etmesi istedik" diye konuştu.

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TÜRKİYE, YEŞİL OKUL ORTAKLIĞI'NIN 100'ÜNCÜ ÜYESİ

Hiçbir ülkenin iklim krizini kendi sınırları içinde tek başına aşamayacağını vurgulayan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Tabiatın bize bırakılmış bir emanet olduğuna inanıyorsak, emaneti de ancak bütün insanlık olarak birlikte taşıyabileceğimizi kabul etmek ve görmek zorundayız. Ülkelerimizin maruz kaldığı iklim riskleri de eğitim sistemlerimizin şartları da birbirinden farklı olsa da çocuklarımız aynı göğün altında ve aynı geleceği paylaşarak büyüyor. Farklılıklarımızı gözeten bir iş birliği, öğretim materyallerinin geliştirilmesinden öğretmenlerin mesleki gelişimine uzanan geniş bir alanda ortak çalışma yapmamıza imkan verecek. Çalışmalarını UNESCO'nun Yeşil Müfredat Rehberi'yle uyum içinde yürüten ve Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın 100'üncü üyesi olan Türkiye de birikimini paylaşmaya ve ortak projelere katkı sunmaya hazır."

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GAZZE'DE OKULLARININ ENKAZINDA KALAN ÇOCUKLAR

“Ne yazık ki tabiatın hakkını tanımayan bakışın, insanın hakkını da tanımamakta gecikmediğini bugün savaş meydanlarında görüyoruz" diyen Bakan Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın pek çok bölgesinde süren çatışmalar milyonlarca çocuğun okul yolunu keserken toprağı ve suyu da nesiller boyu onarılması güç biçimde tahrip ediyor. Gazze'de okullarının enkazı arasında kalan çocuklar ile kökünden sökülen zeytin ağaçları, insanın insana reva gördüğü zulmün tabiatı da esirgemediğini bütün dünyaya gösterdi. Artan gerilimlerin hızlandırdığı silahlanma küresel gündemin önceliklerini değiştirirken iklim meselesi de güvenlik kaygılarının maalesef gölgesinde kaldı. Oysa barış tesis edilmeden iklim krizine kalıcı bir çözüm bulunamayacağını, krizin derinleştirdiği kıtlığın ve göçün de barışı her geçen gün daha kırılgan kıldığını tecrübe ediyoruz.”

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‘EĞİTİMCİLER OLARAK BİZLER YAPACAĞIZ’

Yeşil dönüşümün açtığı imkanların toplumun her kesimine ulaşabilmesi için çalışmalara değinen Bakan Tekin, “Barışın adaletten ayrı düşünülemeyeceği gibi, iklim mücadelesinin de ancak adaletle ayakta durabileceğine inanıyorum. Krizin yükünü bugün en ağır biçimde, ona en az sebep olan toplumların çocukları yaşıyor maalesef. Adaletin dünya ölçeğinde tesisini savunurken, gereğini önce kendi ülkemizde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. İklim meselesinde bugün vereceğimiz her kararın asıl hükmünü, yarın bugünün çocuklarının vereceğini hatırlatmak isterim. Onlara devredeceğimiz dünyayı, bize emanet edildiği halden daha yoksul bırakmamak hepimizin boynunun borcu. Antalya'dan yükselecek ortak iradenin, çocuklarımızın okullarına güvenle gidebildiği, temiz bir havayı soluyup temiz bir suyu içebildiği barış içinde temel hak ve hürriyetlerini yaşayabildiği bir dünyanın inşası ile mümkün. Bunu da dünyadaki eğitimciler olarak bizler yapacağız” dedi.