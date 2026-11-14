COP31'in simge yapılarından Kalyon Kule

ANTALYA'da COP31 kapsamında Yeşil Bölge'deki COP31 Kalyon Kule, zirvenin simge yapılarından biri oldu.

Antalya’da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı kapsamında Yeşil Bölge’deki COP31 Kalyon Kule, zirvenin simge yapılarından biri oldu. COP31 Kalyon Kule, ışık gösterileri ve ziyaretçilere günde 2 sefer açılan seyir terasıyla Yeşil Bölge’nin önemli deneyim noktalarından biri. Ayrıca, Yeşil Bölge’de bulunan Kongre Merkezi, kültürel etkinliklerden, uluslararası panellere, akademik programlara kadar geniş içerikli aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Giriş kattaki start-up zone girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor, dış cephede ışık gösterileri yapılıyor. 6 bin kişilik kongre merkezinde kültürel etkinliklerden uluslararası panellere kadar geniş içerikler yer alıyor.