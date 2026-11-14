Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İngiliz Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi:

        İngiliz Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi:

        GÖKHAN ÇELİKER - İngiltere Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Taz Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:53 Güncelleme:
        İngiliz Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi:

        GÖKHAN ÇELİKER - İngiltere Kraliyet Nişanı sahibi Londralı şef Taz Khan, Kral 3. Charles'ın Türk halkına özel sevgi duyduğunu söyledi.

        İngiltere'de Kral 3. Charles'ın doğum günü kutlanırken Antalya'daki COP31 alanında bulunan İngiltere pavilyonunda Kral'ın "Sürdürülebilirliğin Kralı" portresi sergileniyor.

        Şef Khan, sergilenen tablo ve eserlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        "Majesteleri (Kral 3. Charles), Türk halkına karşı özel bir sevgi besliyor. Bu sevgiyi kalbinde taşıyor." diyen Khan, Kral 3. Charles'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden duygusal olarak etkilendiğini ve derin üzüntü duyduğunu belirtti.

        REKLAM

        Khan, 3. Charles ile görüşme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Sürdürülebilirliğin Kralı" tablosunu hediye olarak hazırladığını anlattı.

        Eserin atık olarak görülen malzemelerden yapıldığına dikkati çeken Khan, "Biz, atıklarda değer bulduk. Kraliyet parklarından dökülen çiçek yapraklarını ve çiçekleri kullandık." dedi.

        Khan, çerçevenin Kral'ın mülkündeki ağaçtan hazırlandığını ve tabloda tamamen doğal malzemelerin kullanıldığını söyledi.

        Esere bu nedenle "Sürdürülebilirliğin Kralı" adını verdiklerini dile getiren Khan, Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles'a takdim ettiği portrenin Kraliyet Sarayı'nın ve Kraliyet Koleksiyonu Vakfının mülkiyetinde olduğu bilgisini paylaştı.

        REKLAM

        Khan, Antalya'ya gelmeden önce eseri COP31'e götürmek için Kral'dan izin istediğini anlattı.

        - Kral 3. Charles'ın kitabı Türkçeye çevrildi

        Pavilyonda sergilenen kitapla ilgili de bilgi veren Khan, eserin Kral 3. Charles'ın "Harmony (Uyum)" kitabından ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

        Khan, eserin 3. Charles'ın dünyayı korumak için 50 yıldır yürüttüğü çalışmaların, sürdürülebilirlik konusundaki düşüncelerinin ve doğayla nasıl uyum içinde yaşanması gerektiğine ilişkin görüşlerinin özeti olduğunu kaydetti.

        Kitabı okuduğunda çok etkilendiğini belirten Khan, Kral 3. Charles'tan Türkçeye çevrilmesi için izin aldığını dile getirdi.

        REKLAM

        Khan, eserin çevirisinin tamamlandığını ve okurlarla buluştuğunu ifade ederek, "Arkasında gördüğünüz ise geleneksel Osmanlı el sanatları kullanılarak hazırlanmış özel bir baskı. Bu baskıda Türkiye'nin yüzlerce yıllık kültürel mirasının bir parçası olan geleneksel ebru sanatından yararlanıldı." diye konuştu.

        Özel baskıdan iki adet hazırladıklarını belirten Khan, bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, diğerinin de Kral 3. Charles'a takdim edileceğini söyledi.

        Khan, Türk gelenekleriyle süslenmiş hediyenin Kral 3. Charles'ı çok etkileyeceğine ve çok hoşuna gideceğine inandığını sözlerine ekledi.

        REKLAM

        - COP31'deki İngiltere pavilyonu

        Kral 3. Charles'ın 78. doğum gününde "Harmony"nin ilk Türkçe baskısı ve Kral'ın tamamen atıklardan yapılan portresi "Sürdürülebilirliğin Kralı", COP31'deki İngiltere pavilyonunda sergileniyor.

        Kitabın Türkçe baskısında "Ahenk: Dünyamıza Yeni Bir Bakış" ismi tercih edildi.

        "Sürdürülebilirliğin Kralı" tablosu, Khan tarafından Londra'da tasarlandı, çerçevedeki ahşap, kraliyet parklarının dökülmüş çiçek yaprakları ve kahve atığı boyalarıyla yapıldı.

        Portre, yurt dışında ilk kez Antalya'da sergileniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 kapsamında gençlerle ve ço...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 kapsamında gençlerle ve ço...
        Caretta caretta heykelcikleri sahiplerini buluyor
        Caretta caretta heykelcikleri sahiplerini buluyor
        COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da çocuklar ve gençlerle bir araya geldi
        COP31 Başkanı Kurum, Antalya'da çocuklar ve gençlerle bir araya geldi
        COP31'de Türkiye İklim Okulu; çocuklar doğayı yaşayarak öğreniyor
        COP31'de Türkiye İklim Okulu; çocuklar doğayı yaşayarak öğreniyor
        COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev başında
        COP31'de 2 bin 700 gönüllü görev başında
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye Sigorta Birliği, UNEP'in iki sürdürül...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye Sigorta Birliği, UNEP'in iki sürdürül...