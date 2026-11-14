İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, COP31 kapsamında gençlerle ve çocuklarla buluştu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında "Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog" toplantısında gençlerle ve çocuklarla buluştu.

COP31, 6'ncı gününde "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler" temasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Kurum, Antalya'da Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog toplantısında gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisini UNICEF'in yayımladığı raporla anlatan Kurum, "Dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunun geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var." diye konuştu.

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Gazze'de yaşanan insani dramın çocukların hayatında bıraktığı derin izlere dikkati çeken Kurum, "Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.