Caretta caretta heykelcikleri sahiplerini buluyor

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, iklim temalı kısa film yarışmasında kazanan isimler belli oluyor. Gün boyu devam edecek COP31 Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel söyleşilere katılacak. Yarışmada, dereceye giren sinemacılara caretta caretta figürlü ödül heykelcikleri de verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile COP31 Türkiye iş birliğinde, 'Dünya Ortak Evimiz' üst başlığıyla hayata geçirilen festival; küresel iklim krizine, çevresel felaketlere, kuraklığa ve ekolojik yıkımlara sinemanın gücüyle dikkat çekiyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere 3 kategoride dünyanın dört bir yanından yüzlerce eserin başvurduğu yarışmada jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan 10 güçlü yapımı sinemaseverlerle buluşturuyor.

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JÜRİ BAŞKANI DERVİŞ ZAİM

Dünyanın dört bir yanından gelen başvuruların değerlendirildiği yarışmanın ön jüri üyeliğini Mustafa Gürbüz, Ömer Dişbudak ve Merve Kuş Mataracı üstlendi. Ön değerlendirmeyi geçen finalist filmler ise usta yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığında; oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile yönetmen Darin J. Sallam'dan oluşan saygın bir ana jüri tarafından değerlendirildi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMEDEN CARETTA CARETTA HEYKELCİKLERİ

Bu akşam saat 20.30'da COP31 Yeşil Alan'daki Kongre Salonu'nda gerçekleşecek yarışmada, dereceye giren sinemacılara çeşitli ödüller verecek. Dereceye giren finalistler sürdürülebilirlik vurgusu taşıyan, endüstriyel atıklar ve geri dönüştürülmüş malzemelerden özel olarak tasarlanan caretta caretta figürlü ödül heykelcikleri de verilecek.

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USTA İSİMLER HÜLYA KOÇYİĞİT VE UĞUR YÜCEL COP 31 SÖYLEŞİLERİNDE

COP31 Kısa Film Festivali kapsamında, Türk sinemasının usta sanatçıları da söyleşilere katılıyor. Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Berlin'de Altın Ayı kazanarak sinema tarihimizin ilk uluslararası başarısına imza atan başyapıtı Susuz Yaz ile COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nın konuğu oluyor. Koçyiğit, saat 17.30'da sinema yazarı Aslıhan Saraçoğlu moderatörlüğünde; su, doğa ve insan ilişkisini sanatçı perspektifiyle değerlendirecek. Sanatçı ve yönetmen Uğur Yücel de saat 18.30'da senarist ve yapımcı Suat Köçer moderatörlüğünde; insan-doğa ilişkileri, değişen sinema seyirci algısı ve dijitalleşmenin etkileri üzerine gözlemlerini paylaşacak.

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FİLİSTİNLİ YÖNETMEN DE YER ALACAK

Filistinli yönetmen Darin J.Sallam da yönetmen Abdullah Harun İlhan moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmada, işgalin doğa ve canlılar üzerindeki ekolojik yıkımlarını ve Filistin direnişinin sinemadaki yansımalarını aktaracak.

COP31 Kısa Film Festivali kapsamında ayrıca mülkiyet, su hakkı ve kuraklık temalarını sinematik bir dille ele alan Metin Erksan imzalı Susuz Yaz filminin özel gösterimi yapılacak.

FESTİVALE GÖRKEMLİ KAPANIŞ

Film gösterimleri, Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel söyleşilerinin ardından saat 20.30'da ödül töreni düzenlenecek. Çok sayıda davetli ve sinemacıların katılacağı gecenin sunuculuğunu ise ünlü oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto üstleniyor.