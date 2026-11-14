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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye Sigorta Birliği, UNEP'in iki sürdürülebilir sigortacılık girişiminin destekçisi oldu

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu'nun (FIT) destekçisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye Sigorta Birliği, UNEP'in iki sürdürülebilir sigortacılık girişiminin destekçisi oldu

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu'nun (FIT) destekçisi oldu.

        COP31 kapsamında, TSB'nin 11-14 Kasım'da bir otelde gerçekleştirdiği Sigorta Evi etkinliğinde Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) işbirliğinde düzenlenen "COP31 Küresel Sürdürülebilir Sigortacılık Zirvesi" ikinci gününde devam ediyor.

        Zirve, küresel sigorta sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek iklim riskleri, dayanıklılık, koruma açıklarının azaltılması ve sürdürülebilir sigortacılık alanlarında geliştirilebilecek çözüm ve işbirliklerine odaklanıyor.

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        Bu kapsamda TSB'nin, UNEP Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu'nun (FIT) destekçisi olmasına ilişkin imzalar da atıldı.

        Türk sigorta sektörünün uluslararası işbirliğini güçlendiren bu adım, iklim risklerine karşı dayanıklılığın artırılması, önleyici yatırımların geliştirilmesi ve finansal korumanın yaygınlaştırılması hedeflerine katkı sunacak.

        UNEP FI Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) Yönetim Kurulu Başkanı Amita Chaudhury, imza töreninde, "PSI'ya katıldıkları için TSB'ye teşekkür ediyorum. Bu, gerçekten büyük bir güvene dayanan işbirliği. Her işbirliğinde olduğu gibi burada da karşılıklı katkı söz konusu. Sürdürülebilirliğin TSB bünyesinde daha fazla entegre olmasını ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini istiyorsunuz. PSI da size tam olarak bu katkıyı sağlayacak. Siz de afet ve tarım sigortacılığı alanındaki deneyiminiz ve kamu-özel sektör işbirliklerindeki birikiminizle UNEP'e büyük değer katacaksınız. Aramıza katılmanız benim için büyük bir onur." dedi.

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        Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sigortacılık Başkanı Butch Bacani de "Küresel ölçekteki sigorta kuruluşlarının yer aldığı UNEP topluluğuna hoş geldiniz. Sigorta Dönüşüm Forumu'na (FIT) da hoş geldiniz. Gündemin ilerletilmesi açısından UNEP'in bu iki önemli girişimine katılmış olmanızı memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

        TSB Başkanı Ahmet Yaşar ise TSB olarak sigortanın sürdürülebilirliği ve geniş kitlelere yayılması, farkındalığının artırılması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, Sigorta Evi kapsamında gerçekleştirdikleri panel ve etkinliklerle politika yapıcı, karar verici, yatırımcı ve iş insanlarına sigortanın önemini anlatacaklarını dile getirdi.

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        Yaşar, "İnşallah önümüzdeki COP'larda sigortacılar hak ettikleri yerde, yani masanın baş köşesinde yer alacaklar. Tüm bu inisiyatifi başından beri sürdürdükleri ve bizi bir arada tuttukları için UNEP FI'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı da "Bu imzayı atmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bizim için bu, yalnızca bir imza töreni değil, sürdürülebilir sigortacılık programı ve platformuna yönelik taahhütlerimizi hayata geçirme hedefimizin bir göstergesi. Sigorta sektörü olarak bunun bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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