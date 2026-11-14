COP31 Başkanı Kurum, Kübalı bakanlarla iklim işbirliğini görüştü Bakan Kurum: "İklim mücadelesinde diyaloğu işbirliğine, işbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Kübalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmede şehirlerin geleceği, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Antalya'da 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 Zirvesi'nde iklim diplomasisi devam ediyor. Zirvenin 6'ncı gününde diplomatik temaslarını sürdüren COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ile Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista'yı ağırladı. Görüşmede iki ülke arasında şehircilik, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında işbirliği imkanları değerlendirildi.

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"İşbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "COP31’de Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Sayın Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Sayın Armando Rodriguez Batista ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehirlerimizin geleceğini, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlarımızı konuştuk. İklim mücadelesinde diyaloğu işbirliğine, işbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.