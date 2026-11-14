İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - İklim değişikliğiyle mücadeleyi sanat ile buluşturan COPArt anlayışı "miras" kabul edildi

SİNAN ÖZMÜŞ - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da ilk kez hayata geçirilen resmi sanat programı COPArt, BM tarafından miras olarak kabul edilerek, gelecek organizasyonlarda da sürdürülmesi kararlaştırılan bir sanat platformu oldu.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi sanat ile buluşturan COPArt Projesi çerçevesinde Antalya'daki COP31 alanının tamamı açık ve kapalı sanat galerisi olarak kullanılıyor.

Resimden sergiye, panelden açık hava enstalasyonlarına kadar farklı sanat dallarıyla iklim için harekete geçme çağrısını alana taşıyan proje kapsamında, Yeşil Bölge'de 6 bin 600 metrekarelik alanda sergi ve deneyim alanı COPArt Hub oluşturuldu.

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Klasik Türk resmi, hat sanatı, Filistin sanatı ile modern ve çağdaş eserlerden örneklerin yanı sıra dijital sanat ve ekoloji temalı çalışmaların aralarında bulunduğu yaklaşık 600 eser bu alanda sanatseverlerle buluşuyor.

Dünyanın önemli koleksiyonlarından derlenen eserlerin yer aldığı alan, yalnızca iklim değişikliği ve çevre duyarlılığına ilişkin sanatsal üretimleri bir araya getirmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların kültürel birikimlerini ve toplumsal meselelerini de sanat aracılığıyla görünür kılıyor.

- "COPArt, sonraki COP'lara da taşınacak"

COPArt Sanat Yönetmeni Samed Karagöz, AA muhabirine, COP tarihinde ilk kez böyle bir anlayış ortaya koyulduğunu, bu girişimin Türkiye tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

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Serginin BM nezdinde gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Karagöz, COPArt anlayışının gelecek organizasyonlarda da yer almasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Karagöz, "Birleşmiş Milletler bunu bir miras olarak kabul ederek, sonraki COP'larda da en azından sonraki ikisinde devam ettireceklerini beyan etti." dedi.

"Hala Mümkün" temasıyla hayata geçirilen projede farklı sanat disiplinlerinden eserlerin birbiriyle ilişki kuracak şekilde bir araya getirildiğini anlatan Karagöz, klasik Türk resmi, hat sanatı ve Filistin sanatından örneklere özel yer ayırdıklarını kaydetti.

Karagöz, "Bunlar bizim hem duruşumuzu hem de köklerimizi gösteren eserler. Bunlara da özellikle yer vermek istedik." ifadelerini kullandı.

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- Yaklaşık 17 bin ziyaretçiyi ağırladı

COPArt Hub'ın katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Karagöz, Yeşil Bölge'nin iki gün boyunca halk ziyaretine kapalı olduğu dönemde dahi ziyaretçi hareketliliğinin sürdüğünü dile getirdi.

Bu süreçte sergiyi fuar alanında stant açan firmaların temsilcilerinin, çalışanlarının, üst düzey yöneticilerin ve diplomatik heyetlerin ziyaret ettiğini aktaran Karagöz, eserlerin beğeni topladığını dile getirdi.

Karagöz, "Açıldığından beri yaklaşık 17 bin civarında ziyaretçi geldi. Ama bunun iki günü halka kapalıydı, onu da göz ardı etmemek lazım." diye konuştu.

Serginin farklı bölümlerinin ayrı küratöryel yaklaşımlarla hazırlandığını belirten Karagöz, klasik Türk resminin önemli sanatçılarının eserleriyle hat sanatının seçkin örneklerinin bir arada sunulduğunu anlattı.

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Filistin sanatının önde gelen isimlerinin eserlerinin de sergide yer aldığını kaydeden Karagöz, modern ve çağdaş sanat bölümünde Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların çevre, ekoloji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalı çalışmalarına yer verildiğini bildirdi.

Karagöz, dijital sanat bölümünde ise popüler kültürün temaları ve bu alanda ele alınan konuların sanatsal yorumlarının ziyaretçilerle buluşturulduğunu ifade etti.

- Filistin ve Gazze'ye sanatla ses olmayı hedefliyor

Karagöz, serginin önemli bölümlerinden birinin Filistin seçkisi olduğunu belirterek, Filistin'de ve Gazze'de yaşananların unutulmaması için sanatın güçlü bir anlatım aracı olduğuna dikkati çekti.

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COP31 öncesinde İstanbul'da ve Antalya Dokuma Park'ta belgesel günleri düzenlediklerini anlatan Karagöz, bu etkinliklerde Filistinli belgesel yapımcılarının da çevre ve COP'un temalarıyla örtüşen çalışmalarını izleyiciyle buluşturduklarını söyledi.

Sergide Yusuf Aygeç'in "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" başlıklı serisinin de bulunduğunu aktaran Karagöz, çalışmanın Filistin'in poster tasarımı geleneğine ve şair Mahmud Derviş'in şiirlerine göndermeler taşıdığını belirtti.

Serideki alıntıların Filistinli şair Mahmud Derviş'in eserlerinden seçildiğini ifade eden Karagöz, sanatçının "Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar" dizesinden hareketle poster çalışmalarının hazırlandığını kaydetti.

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Karagöz, Filistinlilerin 1960'lı ve 1970'li yıllarda oluşturduğu poster tasarımı geleneğinin Avrupa'daki grafik tasarım anlayışını da etkilediğini belirterek, Aygeç'in eserlerinin bu birikime saygı duruşu niteliği taşıdığını dile getirdi.

Seçkide, yakın zamanda hayatını kaybeden Filistinli ressam Süleyman Mansur ile Filistin sanatının önemli isimlerinden Nabil Anani'nin eserlerinin de bulunduğunu aktaran Karagöz, genç kuşaktan farklı disiplinlerde üretim yapan Filistinli sanatçıların çalışmalarına da yer verdiklerini söyledi.

Sanatın yaşananları dünyaya duyurmak ve toplumsal hafızayı canlı tutmak açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Karagöz, "Amacımız Filistin'e bir ses vermek. Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları duyurmaya vesile kılmak." dedi.