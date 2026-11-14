Bakan Kurum, Kübalı mevkidaşları Gregorich ve Batista ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile bir araya geldi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi'nin 6'ncı gününde ülke temsilcileriyle diplomatik görüşmelerine devam ediyor. COP31 Başkanı Kurum, Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile bir araya geldi.

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'ŞEHİRLERİN GELECEĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ORTAK ADIMLAR KONUŞULDU'

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "COP31'de Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Sayın Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Sayın Armando Rodriguez Batista ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehirlerimizin geleceğini, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlarımızı konuştuk. İklim mücadelesinde diyaloğu iş birliğine, iş birliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız" mesajını verdi.