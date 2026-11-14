Antalya'da gönüllü gençler zeytin hasadı yaptı

Antalya'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise ve üniversite öğrencisi gönüllüler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında yapılan etkinlik, Zeytinpark'ta gerçekleştirildi.

İlk kez zeytin hasadı yapan gençler, üretim sürecini yakından tanıma ve geleneksel hasat yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikle gençlerin sosyal, kültürel ve çevresel konularda farkındalık kazanmaları, gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları ve farklı şehirlerden gelen akranlarıyla güçlü bağlar kurmaları amaçlandı.

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Programda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muratpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Bahçesi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de yer aldı.