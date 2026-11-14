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        Antalya'da gönüllü gençler zeytin hasadı yaptı

        Antalya'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise ve üniversite öğrencisi gönüllüler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Antalya'da gönüllü gençler zeytin hasadı yaptı

        Antalya'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise ve üniversite öğrencisi gönüllüler bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında yapılan etkinlik, Zeytinpark'ta gerçekleştirildi.

        İlk kez zeytin hasadı yapan gençler, üretim sürecini yakından tanıma ve geleneksel hasat yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

        Etkinlikle gençlerin sosyal, kültürel ve çevresel konularda farkındalık kazanmaları, gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları ve farklı şehirlerden gelen akranlarıyla güçlü bağlar kurmaları amaçlandı.

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        Programda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muratpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Bahçesi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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