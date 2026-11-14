Alanya, Altekma'yı 3-0 mağlup etti
SALON: 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı
ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR: Shchytkov, Nazar, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır (Zeka Çağatay Kır (L), Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar)
ALTEKMA: Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin (L), Tuna Uzunkol, Özgür Karababa, Zonca, Baha Akçagöz, Berk Dilmenler)
SETLER: 25-15, 25-16, 25-17
SÜRE: 76 dakika (25’, 25’, 26’)
ON Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6’ncı haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-15 kazanan ev sahibi, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-16 galip gelen Alanya temsilcisi, setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü ve son seti 25-17 kazanan Alanya Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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