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        Alanya, Altekma'yı 3-0 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Alanya, Altekma'yı 3-0 mağlup etti

        SALON: 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor

        HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı

        ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR: Shchytkov, Nazar, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır (Zeka Çağatay Kır (L), Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar)

        ALTEKMA: Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin (L), Tuna Uzunkol, Özgür Karababa, Zonca, Baha Akçagöz, Berk Dilmenler)

        SETLER: 25-15, 25-16, 25-17

        SÜRE: 76 dakika (25’, 25’, 26’)

        ON Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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        SMS Grup Efeler Ligi'nin 6’ncı haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-15 kazanan ev sahibi, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-16 galip gelen Alanya temsilcisi, setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü ve son seti 25-17 kazanan Alanya Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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