Alanya, Altekma'yı 3-0 mağlup etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6’ncı haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-15 kazanan ev sahibi, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette 25-16 galip gelen Alanya temsilcisi, setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü ve son seti 25-17 kazanan Alanya Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

ON Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

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