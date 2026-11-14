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        'Sivas Modeli' COP31'de dünyaya tanıtıldı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Antalya'da düzenlenen COP31 Küresel İklim zirvesi'nde Sivas'ta yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        'Sivas Modeli' COP31'de dünyaya tanıtıldı

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Antalya’da düzenlenen COP31 Küresel İklim zirvesi’nde Sivas’ta yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Dünyanın en kapsamlı iklim platformu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’de ilk defa Antalya’da düzenlendi. 196 ülkenin katılım gösterdiği ve 920 Kasım tarihlerinde yapılan konferansta Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun iklim ve küresel ısınma alanlarında yapılan çalışmalardan bahsetti.

        Küresel iklim Zirvesi COP31'de "Kaynakların Doğru Yönetiminde Sivas" panelinde konuşan Uzun, 196 ülkenin katılım sağladığı zirvede, 2,5 yılda yapılan su kayıpkaçak ile mücadele kapsamında alt yapı çalışmaları ve SCADA Sistemi, akıllı su sayaçlarının üretimi, suyun doğru yönetimi ve sıfır atık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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        Sunumda içme suyu şebekesinde kayıp kaçak oranının yüzde 53’ten yüzde 36’ya düşürülmesi anlatıldı. Orandaki 17 puanlık düşüşün ardından hedefin, kayıp kaçağı yüzde 30’un altına indirmek olduğu ifade edildi. Adem Uzun, bu sonuçta altyapı yatırımlarının yanı sıra su şebekesinin takibini ve yönetimini sağlayan teknolojik sistemlerin de rolüne değindi.

        Sivas Belediyesi tarafından yerli ve milli yazılımla devreye alınan SCADA sistemi, su şebekesinin izlenmesi, arızaların tespiti ve kaynakların daha verimli yönetilmesi için kullanıldığından bahsedildi. Akıllı su sayaçlarıyla tüketimin düzenli biçimde takip edilmesi ve su kullanımının doğru ölçülmesi hedefleniyor. Uzun, Sivas’ta uygulanan bu sistemlerin işleyişini ve su yönetimine katkısını katılımcılarla paylaştı.

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        Sunumda su yönetimi sonrasında yenilenebilir enerji ve atık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sivas Belediyesi’nin Güneş Enerjisi Santrali yatırımları, Sıfır Atık Merkezi ve Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ve kaynakların korunması belediye hizmetlerinde verimli kullanılması kapsamında aktarıldı. Altyapı yatırımları ve gelecek dönemde planlanan çalışmalar da Sivas örneği üzerinden anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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