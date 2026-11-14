Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sevilay Gezer Boyacı
ON Hotels Alanya Belediyespor: Shchytkov, Hetman, Yusuf Bakır, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Mustafa Selçuk Uyar)
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Niyazi Ulaş Dokumacı, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Tuna Uzunkol, Zonca, Baha Akçagöz, Berk Dilmenler)
Setler: 25-15, 25-16, 25-17
Süre: 76 dakika (25, 25, 26)
ANTALYA
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