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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, panelde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sıfır Atık Hareketi'nin bireyleri iklim mücadelesinde pasif gözlemci olmaktan çıkararak çözümün bir parçası haline getirdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, panelde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Sıfır Atık Hareketi'nin bireyleri iklim mücadelesinde pasif gözlemci olmaktan çıkararak çözümün bir parçası haline getirdiğini belirtti.

        Uygur, COP31 kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca Mavi Alan'daki Kadın Pavilyonu'nda düzenlenen "İklim Değişikliğinin Toplumsal Etkileri Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı panelde konuştu.

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yaptığını ve konferans başkanlığını üstlendiğini belirten Uygur, organizasyonun Türkiye'nin küresel meselelerdeki konumunu gösteren önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

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        Türkiye'nin COP31 vizyonunun "Uygulama COP'u" olduğunu vurgulayan Uygur, "Bu ev sahipliği bir onur olduğu kadar, bir emanettir de. Antalya'da dünya, sözleri somut sonuçlara dönüştürmek zorundadır." dedi.

        İklim değişikliğinin yalnızca çevresel göstergeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Uygur, kuraklık ve sel gibi afetlerin toplumun günlük yaşamını, ailelerin geçimini ve çocukların eğitimini doğrudan etkilediğini söyledi.

        İklim krizinin aynı zamanda toplumsal bir sorun olduğuna işaret eden Uygur, şöyle konuştu:

        "İklim değişikliğini uzun yıllar dereceler, tonlar ve grafikler üzerinden konuştuk. Bunlar elbette önemli. Ama bugün şunu açıkça söylememiz gerekiyor: İklim krizi aynı zamanda bir sosyal krizdir. Kuraklık bir tarlayı kuruttuğunda yalnızca bir hasat kaybolmaz. Bir ailenin geçimi, bir çocuğun okulu, bir köyün geleceği de tehlikeye girer. Sel bir mahalleyi vurduğunda yalnızca evler değil, komşuluk, dayanışma ve güven de yara alır."

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        İklim krizinin etkilerinin kadınlar ve kız çocukları üzerinde daha ağır hissedildiğini belirten Uygur, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi verilerine göre, en kötü senaryoda 2050'ye kadar 158 milyon kadın ve kız çocuğunun daha yoksulluğa, 236 milyonunun ise açlığa sürüklenebileceğini kaydetti.

        Kadınların iklim değişikliğinin yalnızca mağdurları olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Uygur, kadınlar, gençler ve kırılgan grupların çözümün öncü aktörleri olduğunu ifade etti.

        Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'den dünyaya yayılan bir çevre hareketine dönüştüğünü belirterek, "Sıfır Atık, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirdi. Evlerimizden, okullarımızdan başlayan bu hareket bugün 81 ilimizde hayatın bir parçası ve Türkiye'den dünyaya yayıldı." diye konuştu.

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        Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedefini açıkladığını, iklim değişikliğine uyum ve azaltım stratejileri ile eylem planlarını hazırladığını hatırlatan Uygur, yeşil dönüşüm sürecinde istihdamın korunması ve kadınlarla gençlere yeni iş alanlarında fırsat eşitliği sağlanmasının önemine değindi.

        Yeşil dönüşümün kimseyi geride bırakmaması gerektiğini belirten Uygur, emisyonlar azaltılırken istihdamın korunması, yeni yeşil iş alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve beceri dönüşümünün sosyal korumayla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

        İklim değişikliğine bağlı afetlerle mücadelede sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkati çeken Uygur, afet öncesinde risklerin azaltılması, afet sonrasında ise toplumun yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinde gönüllülerin etkin rol üstlenebileceğini ifade etti.

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        Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında kalıcı işbirliği kurulması çağrısında bulunan Uygur, iklim etkilerine ilişkin verilerin birlikte oluşturulması, afet öncesinde gönüllü ağlarının hazırlanması ve afet sonrasında ortak rehabilitasyon protokollerinin uygulanması gerektiğini söyledi.

        Uygur, Türkiye'nin iklime dirençli, adil ve dayanışmacı bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, bu süreçte kadınların, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının önem taşıdığını dile getirdi.

        AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un moderatörlüğündeki panele, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Semanur Yavan Batcı, Alanya İHH Kadın Kolları Başkanı Meral Çalış ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da katıldı.

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